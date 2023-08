Capizzi: taglia le gomme di un’auto dei Carabinieri, poi tenta di dare fuoco al portone della caserma. Minore nei guai

È stato individuato nel giro di pochissimo il presunto responsabile degli atti vandalici di cui è stata oggetto la notte scorsa la caserma dei carabinieri di Capizzi. Si tratta di un sedicenne, finito ora nei guai.

L’episodio ha destato qualche preoccupazione, quando, i militari della della stazione, che di notte è chiusa, si sono accorti che qualcuno, nella notte tra mercoledì e giovedì aveva danneggiato il citofono della caserma, scavalcato il cancello introducendosi in area miliare vietata, tagliato le gomme di una vettura di servizio e poi dato fuoco alla porta di ingresso della struttura, cospargendola di liquido infiammabile.

Immediate sono scattate le indagini condotte dei miliari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Mistretta, che nel giro di pochissimo hanno individuato il giovane e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori competente, per danneggiamenti, introduzione in area militare e interruzione di pubblico servizio.