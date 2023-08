Brolo – L’ANAS non interviene, gli operai comunali puliscono la Statale 113 da rovi, sterpaglie e rifiuti

Nella costante ricerca di garantire la sicurezza e la fruibilità delle strade, i comuni svolgono un ruolo essenziale nell’assicurare la manutenzione delle arterie principali che ricadono nelle loro competenze territoriali.

Tuttavia, talvolta, interventi che dovrebbero essere garantiti da organizzazioni dedicate, come nel caso dell’ANAS, finiscono per essere trascurati, costringendo le amministrazioni locali a prendere in mano la situazione.

In questo contesto, l’intervento di un comune sulla statale, ripulendo un tratto di terreno infestato da sterpaglie e rovi, è un esempio tangibile di come il coinvolgimento delle autorità locali sia cruciale per la sicurezza di ciclisti e motociclisti, ma anche per la salvaguardia dell’ambiente.

La Sfida della Manutenzione Stradale

L’estate è spesso un periodo di intenso traffico sulle strade statali, poiché molti scelgono di viaggiare per le vacanze o per godersi semplicemente il bel tempo. Tuttavia, un problema può emergere quando la manutenzione delle strade non viene svolta adeguatamente. Quest’anno le condizioni della SS113, priva di manutenzione ordinaria, ha attirato l’attenzione per la sua situazione precaria: L’Anas non è intervenuta come solitamente fa per ripulire la strada da sterpaglie e rovi che ormai hanno invaso la carreggiata, rendendo il transito rischioso, in particolare per i motociclisti e i ciclisti.

L’Intervento Comunale

Mentre l’ANAS, l’agenzia nazionale per le strade, sembrava aver saltato l’importante intervento di manutenzione sulla statale, il comune di Brolo ha deciso di agire.

L’amministrazione comunale ha organizzato un intervento per ripulire il tratto di terreno sotto la propria giurisdizione.

Questo atto dimostra come i comuni possano assumersi responsabilità aggiuntive per garantire il benessere dei loro cittadini, anche quando altre istituzioni sembrano aver fallito nel loro dovere.

Rifiuti: Un’Inaspettata Scoperta

Mentre si procedeva alla pulizia delle sterpaglie e dei rovi, è emersa, ancora una volta, una realtà sconcertante. L’operazione ha portato alla luce una quantità considerevole di rifiuti abbandonati lungo la strada. Bottiglie di vetro, plastica, indumenti e addirittura rifiuti di difficile definizione sono stati trovati tra le erbacce. Questa scoperta è emblematica di un problema più ampio che va al di là della manutenzione stradale: il problema dell’inciviltà e dell’abbandono di rifiuti.

Cattive Abitudini e la Sfida dell’Educazione Ambientale

Il fatto che la pulizia delle erbacce abbia portato alla luce una quantità così sproporzionata di rifiuti evidenzia una sfida culturale più ampia. L’abbandono di rifiuti lungo le strade è un segno di cattive abitudini e di una mancanza di educazione ambientale. Questa problematica va affrontata con iniziative educative mirate e un maggiore impegno nella sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente e della pulizia delle strade.

Pieno plauso per l’intervento del comune brolese sulla statale; pollice verso per l’assenza di azione da parte dell’ANAS su tutta la Statale 113 nel tratto nebroideo. Quanto fatto è stato un passo significativo verso la sicurezza dei cittadini e la fruibilità delle strade. Tuttavia, l’emergere dei rifiuti abbandonati evidenzia una sfida più profonda che richiede una risposta collettiva: il bisogno di educare le persone sull’importanza di preservare l’ambiente e di adottare comportamenti responsabili. Solo attraverso un impegno congiunto tra amministrazioni locali, cittadini ed enti preposti alla manutenzione stradale, sarà possibile affrontare efficacemente questi problemi e costruire un futuro più pulito e sicuro per tutti.

La viabilità, mentre gli operai falciavano i bordi della strada, è stata assicura dalla Polizia Municipale locale.