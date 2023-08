Lutto a Galati Mamertino, 48enne muore improvvisamente

Giornata prefestiva oscurata da un lutto per Galati Mamertino che piange la prematura scomparsa di Calogero Fabio, 48 anni, per tutti “Jerry”.

L’uomo, conosciuto nel mondo calcistico locale per aver giocato da giovane ed oggi gestore di una piccola ferramenta, nella tarda mattinata di ieri a quanto pare avrebbe manifestato un importante disagio psichico, per il quale è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Il 48enne, che pare rifiutasse il ricovero volontario, è stato sottoposto a TSO, essendo motivata ed urgente la necessità di un ricovero.

Il paziente è stato quindi condotto all’ospedale di Sant’Agata di Militello, dove sarebbe stato ricoverato al reparto di psichiatria sembra, dalle prime informazioni trapelate, in condizioni non preoccupanti. Il 48enne ha trascorso la notte in ospedale, ma questa mattina, intorno alle 8 è venuto a mancare.

La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Barone Romeo di Patti, a disposizione della autorità giudiziaria che ogni probabilità disporrà l’autopsia, per chiarire le cause dell’improvviso decesso.

“I cittadini galatesi sono rimasti profondamente scossi per la prematura scomparsa di Calogero Fabio – ha detto il primo cittadino Vincenzo Amadore. “L’amministrazione comunale tutta, interpretando il sentimento di cordoglio dell’intera comunità, si stringe attorno al dolore della famiglia.”