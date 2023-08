Spettacolo e tanto divertimento a Capo d’Orlando per la terza serata del cabaret in piazza Matteotti. Con Sasà Salvaggio a fare le vesti di presentatore, sul palco è salito Franco Neri, celebre per il suo tormentone ai tempi di Zelig.

In piazza Matteotti un vero e proprio pienone: ma non è finita qui, prossimo appuntamento serale con il cabaret sabato 16 settembre, con Sasà Salvaggio e Ernesto Maria Ponte.