Aveva ragione il Nursing Up Messina: l’indennità per festivo infrasettimanale è dovuta.

Riconosciuto al personale turnista dell’ASP di Messina il diritto all’indennità per l’attività lavorativa svolta in giornata festiva infrasettimanale.

La notizia ci giunge dalla segreteria aziendale Nursing Up Messina per tramite del referente provinciale Biagio Proto. È di poche ore fa l’annuncio di una nota con la quale l’ASP di Messina comunica di riconoscere ai dipendenti turnisti l’indennità per attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali.

Ma la strada per arrivare fin qui non è stata affatto piana. Da tempo il sindacato Nursing Up Messina lottava per vedere garantito questo diritto ai colleghi; eppure, le loro diffide sono state quasi vane.

“Dopo la diffida sindacale – afferma il Dirigente sindacale Biagio Proto – si è stati costretti a chiedere l’intervento legale dell’avvocato Eugenio Passalacqua, affinché l’azienda riconoscesse ai propri dipendenti quanto previsto dalle norme contrattuali”.

Pertanto, le richieste che i dipendenti hanno inviato e quelle future che invieranno sin d’ora troveranno il dovuto accoglimento.

Giulia Catalfamo