Piraino, grande successo del “Pistì Silent”. Il centro storico trasformato in scenario da sogno

E’ stata un vero successo l’edizione 2023 del Pistì Silent a Piraino, andata in scena sabato 19 agosto scorso. Una vera e propria esplosione di ritmo e divertimento, che ha coinvolto grandi e piccini in una serata da incorniciare.

Un mix che ha funzionato quello pensato e sapientemente curato dall’associazione Vivi a colori, in sinergia con l’amministrazione comunale guidata da Salvatore Cipriano, gli sponsor privati e tantissimi giovani che ci hanno messo letteralmente la faccia, prestando i loro volti per sponsorizzare l’evento e che ha permesso di ricreare un’atmosfera davvero particolare nel centro storico del borgo.

Musica in cuffia, con la Green Consolle dedicata alla musica commerciale associata al colore verde che illuminato piazza Matrice, la Red Consolle riservata agli amanti della tech house a cui è stata riservato il meraviglioso panorama della Guardiola e che ha trovato il gradimento di moltissimi partecipanti e poi la Blu Consolle con i brani iconici degli anni ’80 e ’90 e la migliore musica revival italiana che ha fatto ballare e cantare Piazza Baglio.

Luoghi della cultura aperti, con i partecipanti che hanno potuto visitare il Santuario Diocesano dell’Ecce Homo, la Chiesa del Rosario, e soprattutto la Torre Saracena, monumento simbolo della cittadina tirrenica, da poco riconsegnata alla fruizione del pubblico dopo alcuni interventi di riqualificazione.

E poi i sapori del territorio con i 10 stand allestiti in piazza Libertà che hanno proposto le loro prelibatezze e tante buone birre. L’antica bellezza del borgo, costellato di postazioni per ballare, mangiare e divertirsi senza disturbare i residenti si è trasformata grazie all’evento, in uno scenario da sogno, tra luci accese, profumi avvolgenti e sapori unici dello street food con prodotti tipici e note dove, per usare le parole dell’associazione Vivi a colori “il divertimento ha abbracciato la tradizione”.

Soddisfatto il primo cittadino Salvatore Cipriano, che ha manifestato tutto il suo entusiasmo anche via social, con frasi ad effetto.