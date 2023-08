Mondo della musica in lutto: è morto Toto Cutugno

È morto Toto Cutugno. A 80 anni appena compiuti a luglio il cantautore si è spento oggi intorno alle 16 all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. A dare la notizia all’ANSA è il suo manager Danilo Mancuso che spiega che, «dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi».

Cutugno era di origini siciliane: il padre Domenico era originario di Barcellona Pozzo di Gotto ed il cantautore non perdeva occasione per ricordarlo, in varie interviste. Era nato a Tendola (Massa Carrara), ma è cresciuto a La Spezia, dove il padre, sottoufficiale della Marina, si era trasferito per lavoro. Cutugno è stato tra gli artisti musicali italiani di maggior successo con 100 milioni di copie vendute, raggiungendo la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, in particolare collaborando con Adriano Celentano tra gli anni ’70 e ’80.

Ha partecipato a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendolo però in un’unica occasione nel 1980 con il brano “Solo noi”. La grande popolarità l’ha raggiunta con “L’italiano”, sempre presentato a Sanremo nel 1983 con cui non bissò però il successo nella kermesse sanremese. Ha vinto anche l’Eurovision Song Contest nel 1990 con “Insieme: 1992”.