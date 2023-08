Sant’Agata Militello, tutto pronto a Torrecandele per la festa in onore di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. Sul palco Mietta

Si svolgerà il 26 e 27 agosto prossimi a Torrecandele, frazione di Sant’Agata di Militello la tradizionale festa in onore di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. Le celebrazioni e gli eventi sono stati stati organizzati dal Comitato per la festa, in sinergia con la Pro Loco e il comune di Sant’Agata di Militello.

Dal 24 al 26 agosto si parte con il triduo di preparazione con la recita del Rosario alle 18, dinanzi la cappella della Madonna.

Sabato 26 agosto il borgo si animerà con la sagra della granita al limone a partire dalle 20.30 e tanta musica con il DJ set di Leone Araca dalle 21.45.

Domenica 27 agosto, invece, alle 17 è prevista la processione de simulacro della Vergine e la santa messa officiata dal parroco padre Dino Lanza. Alle 21:45 sul palco ci sarà Mietta, con la sua straordinaria voce da soprano, una delle più note nel panorama della musica pop italiana, resa famosa nel 1990 con la canzone Vattene Amore cantata in coppia con Amedeo Minghi sul palco dell’Ariston ed entrata nell’immaginario collettivo grazie anche alla celebre strofa «magari ti chiamerò / trottolino amoroso dudù dadadà».

A mezzanotte chiuderanno i festeggiamenti i giochi pirotecnici.