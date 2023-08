Sant’Agata di Militello: cantiere del porto chiuso per ferie, ma i lavori sono in ritardo

Accelerare sui lavori del Porto dei Nebrodi di Sant’Agata di Militello, già in notevole ritardo. Questo l’obiettivo della regione siciliana che inviato un ordine di servizio alla ditta esecutrice, la “Sostenia srl”,’a firma architetto Giovanni Lo Cascio, funzionario del Dipartimento regionale delle infrastrutture e mobilità e direttore dei lavori, in cui si stigmatizza la scelta di chiudere il cantiere per le ferie estive dal 12 al 27 agosto, piuttosto che predisporre una “adeguata turnazione della forza lavoro”.

Il documento, notificato anche al responsabile unico del procedimento del Comune, ingegnere Basilio Sanseverino, ed alla commissione di collaudo, elenca poi le lavorazioni da definire, in vista anche della imminente scadenza della seconda proroga sulla data di consegna dei lavori, fissata a dicembre 2023. Una questione su cui anche l’amministrazione comunale guidata da Bruno Mancuso non abbassa la guardia.