Controlli dei Carabinieri nel messinese: 2 arrestati e 4 denunciati

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro e del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Messina hanno intensificato i controlli sul territorio di competenza. in particolare nelle zone sulla costa tirrenica nella zona nord del capoluogo peloritano, meta della c.d. movida estiva.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno controllato oltre 50 persone e più di 40 autoveicoli, con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada e la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere di un 40enne messinese che, mostratosi reticente al controllo di polizia, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 15 centimetri, il cui porto non era giustificato e che, per questo, è stato sequestrato. Inoltre un 53enne ed un 39enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica in quanto, controllati alla guida di veicoli, venivano sottoposti ad accertamenti con etilometro, evidenziando un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Invece un 38enne è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti mentre, nell’ambito dell’attività antidroga, quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e crack. La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

Nel corso del servizio, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state altresì tratte in arresto due persone condannate in via definitiva per il reato di ricettazione, che sconteranno la loro pena in regime di arresti domiciliari presso le loro abitazioni. Infine un’altra persona è stata contravvenzionata per aver abbandonato rifiuti in strada.

L’intensificazione dei servizi di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, in concomitanza con il periodo estivo e il conseguente affollamento dei locali notturni della zona nord del capoluogo, frequentati da giovani, proseguirà per tutta l’estate. I servizi, saranno predisposti con pattugliamenti e posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne, con l’ausilio del Nucleo Radiomobile e con la collaborazione di altri reparti dell’Arma, con la finalità di contrastare i reati in genere e a tutela dei cittadini.