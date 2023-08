Strade e piazze gremite per la 1a edizione di “Alcara Summer Fest”, tra musica e gastronomia

Strade e piazze di Alcara Li Fusi gremite domenica 13 agosto con la prima edizione dell’Alcara Summer Fest, evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Ambiente Sicilia, Alcara Borgo Natura ed Alcatraz Eventi e con il patrocinio dell’Ars e dell’ assessorato al turismo della regione siciliana.

Musica, arte, natura, gastronomia tipica e tanto divertimento per i visitatori che hanno scelto di vivere questa intesa domenica in uno dei borghi più caratteristici e particolari della provincia peloritana. Un programma pensato per soddisfare tutti i gusti e le età, che ha centrato l’obiettivo. Dalla passeggiata nella natura, alla scoperta della suggestiva Rocca del Crasto, della flora e della fauna locali, con le guide di Ambiente Sicilia, alla visita per le vie del centro storico in compagnia dei volontari di Alcara Borgo Natura, dove per l’occasione luoghi d’arte, chiese e musei sono rimasti aperti, al food made in Sicily, con gli stand enogastronomici e l’offerta di prodotti tipici da gustare on the road. Evento di punta la notte di musica in piazza Cappuccini, con i Dj Set di Moreno Noto e Antonio Bonina e il concerto di Babaman, che spaziando attraverso diversi generi musicali hanno fatto ballare, cantare e divertire proprio tutti. Premiato, dunque, il lavoro di squadra, tra amministrazione, associazioni e commercianti locali. Soddisfatto il primo cittadino, Ettore Dottore, che via social ha commentato entusiasta “Che meraviglia di serata”. Ma ad Alcara Li Fusi le manifestazioni non sono affatto finite, anzi, il programma estivo è entrato nel clou con i festeggiamenti in onore del patrono San Nicolò Politi. Oltre alle intense celebrazioni religiose, stasera alle 22,30 concerto del corpo bandistico municipale in piazza Nenni. Domani, giovedì 17 agosto, la suggestiva processione del fercolo del Patrono dopo la santa messa delle 11. Alle 18,30 il tradizionale e caratteristico gioco dei pignateddi in Piazza De Gasperi e poi l’atteso concerto di Silvia Mezzanotte.