Mirabella Imbaccari: Spettacolo e bellezza alla finale regionale di Miss Reginetta Over

Saranno sei le Miss Reginette d’Italia Over a rappresentare la Sicilia nella finale nazionale di Riccione che si svolgerà dal 25 al 27 agosto nell’accogliente “Opera Beach” e sarà presentata da Francesco Anania.

Tra gli ospiti della finale il conduttore RAI Giuseppe Convertini, la showgirl Matilde Brandi e il duo comico romagnolo Dondarini e Dal Fiume grandi protagonisti a Zelig.

La finale regionale si è svolta nella meravigliosa Mirabella Imbaccari e Piazza Vespri è stato il teatro che ha ospitato le 24 finaliste siciliane.

Molto soddisfatto il Sindaco Giovanni Ferro: E’ una giornata che ci riempie di gioia perchè la bellezza siciliana ha fatto tappa nella nostra città famosa per l’arte del tombolo, per la storia e l’arte. Ho visto un gruppo molto interessante pieno di sogni e di voglia di divertirsi, voglio fare i complimenti agli organizzatori per l’ottima organizzazione e ai mirabellesi per la loro importante presenza”.

Le Miss divise in tre categorie hanno sfilato in casual, elegante e costume e sono state valutate da una giuria di esperti composta dall’attore Francesco Castiglione, figura di Spicco a Don Matteo e in tante altre fiction, la cantante Gabriella Rovetto, il finalista nazionale di Mister Sicilia Marco Agozzino, dall’insegnante di portamento Serena Tigano, l’artista Pino Zaccaria e la consulente d’immagine Laura Penitente.

Ad approdare alla finale per la categoria Junior l’estetista Carmen Floramo di Merì e Lisa Catalano di Palermo, per la categoria Lady Tania Salvadore di san Filippo del Mela e Jolanda D’Acquisto di Palermo e per la categoria Senior Maria Antonietta Pantò di San Pietro Clarenza e Tania Nicotra di Palermo.

Le sei Miss sono state incoronate con una tiara realizzata dalle artiste dell’accademia del tombolo simbolo della città.

Tra gli ospiti la cantante Lucy Malannata e le ballerine della scuola di danza Choreia di Mirabella Imbaccari.

Adesso riflettore puntati alla finale nazionale di Riccione dove ancora una volta tra le 42 finaliste provenienti da tutta la penisola brilleranno le sei stelle siciliane.