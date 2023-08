Milazzo: Due giorni di sport e spettacolo per ricordare Marco Salmeri

Saranno due giorni intensi e pieni di significato in occasione del 7° Memorial Marco Salmeri tra sport e spettacolo in tre posti simbolo della città di Milazzo come il Palazzo D’Amico, lo stadio Grotta Polifemo, ora Marco Salmeri, e il castello.

Il sipario si apre venerdì 18 agosto alle ore 12:00 a Palazzo D’Amico dove verrà presentato l’evento ai giornalisti e a tutti coloro che vorranno condividere questo momento, saranno presenti i genitori di Marco, il Sindaco Pippo Midili, l’Assessore Antonio Nicosia, l’attore Gianfranco Jannuzzo, la madrina della manifestazione Ombretta Cantarelli e l’attrice calabrese Angelica Artemisia Pedatella, l’incontro sarà moderato dal giornalista Salvino Cavallaro.

L’evento continuerà alle ore 17:00 allo stadio “Marco Salmeri” con il triangolare di calcio dove si affronteranno la locale SS Milazzo, la Castelbuonese e la Messana.

Al termine spazio allo spettacolo con tanti ospiti come i musicisti Nat Minutoli e Luca Sindoni, i cantanti Antonio Cannistrà e Davide Patti, le ballerine di Danzanima, le Miss Tania Salvadore e Gaia Sottile, il DJ Salvo La Macchia e le associazioni Rotary Club Milazzo, AIPD Milazzo-Messina e la squadra di basket Svincolati Milazzo, queste ultime tre realtà della città del capo riceveranno il “Premio per il sociale Marco Salmeri”.

Nello stesso momento l’attore Gianfranco Jannuzzo e l’ex modella e madrina dell’evento Ombretta Cantarelli riceveranno il premio alla carriera.

Lo stesso attore siciliano sarà il grande mattatore con il suo spettacolo sabato 19 agosto alla cittadella fortificata di Milazzo, l’incasso sarà devoluto in beneficenza.

Un evento e tanti temi da trattare, il tutto nel ricordo del giovane calciatore Marco Salmeri strappato alla vita troppo presto da un brutale incidente mentre tornava a casa dopo aver giocato una partita di calcio.