Miss e Mister baby al Lido Tam Tam di Tonnarella

Saranno anche i bambini/e fino a 13 anni i protagonisti di “Miss Estate 2023” che si svolgerà il 20 agosto 2023 al Lido Tam Tam di Tonnarella – Me, un luogo unico baciato da una meravigliosa spiaggia e da un mare stupendo.

Bambini che sfilano, ballano e cantano in una serata all’insegna dell’allegria e di ricchi premi, per le bambine sono previste le ambite bambole di barbie.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite direttamente alla segretaria Nuccia Sottile al n° 339 82 54 709.

I momenti di moda saranno tre: il casual, l’elegante e il costume come per le ragazze dai 14 anni in su. Tanti gli ospiti che coinvolgeranno il pubblico.

Non ci resta che vivere questi momenti di fine Estate e accogliere il plotone di Miss & Mister Baby sul tappeto rosso del lido Tam Tam.