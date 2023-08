Il 19 agosto il “Pistì Silent Piraino”, a partire dalle 20

Piraino, un pittoresco borgo che si affaccia sul mare, si prepara ad ospitare un evento unico e coinvolgente che promette di catturare l’attenzione di cittadini e visitatori, il 19 agosto a partire dalle 20,00.

Ieri, presso la suggestiva cornice della Guardiola di Piraino, luogo simbolo del territorio, è stata tenuta una breve ma significativa conferenza stampa.

L’obiettivo? Presentare al pubblico l’evento “Pistì Silent Piraino”, una manifestazione “silenziosa”, basata sulla musica, sull’intrattenimento, sulla voglia di stare insieme , sulla condivisione di emozioni, che si terrà il 19 agosto.

e la musica ti gira in tondo

La conferenza stampa è stata un momento di riflessione e scoperta, durante il quale sono stati svelati alcuni dei dettagli di questa singolare iniziativa e le storie che la rendono unica.

Il sindaco di Piraino, Salvatore Cipriano, ha condiviso la visione e l’entusiasmo che guidano l’organizzazione di “Silen Pistì”.

Ha enfatizzato la credibilità della manifestazione e la sua inclusività, sottolineando che questa è un’opportunità per l’intera comunità di contribuire a un evento che rappresenta un tesoro collettivo. L’evento non solo celebra il territorio, ma coinvolge attivamente gli abitanti che scelgono di “mettere la faccia” per farlo brillare.

Susanna Sapienza, portavoce dell’associazione “Vivi a Colori”, ha espresso gratitudine per la collaborazione di tutte le persone coinvolte. Ha citato con orgoglio i giovani cittadini di Piraino che sono diventati veri e propri ambasciatori dell’evento, posando come testimonial sui manifesti e sui canali social.

Da Ignazio ad Elodie, da Andrea a Chiara, (e poi anche Andrea, Salvatore, Alessia tutti di Piraino ma anche “giovani villeggianti, Cecilia e Agnese), questi giovani hanno scelto di farsi fotografare con gioia, diventando volti simbolo di un’esperienza che andrà oltre i confini locali.

La manifestazione “Pistì Silent Piraino” prevede l’utilizzo di una playlist musicale condivisa, trasmessa attraverso cuffie personali che potranno essere affittate in loco (anche prenotabili in prevendita) che trasmetteranno tipologie di musiche diverse. Questo approccio crea un’atmosfera intima e coinvolgente, consentendo ai partecipanti di immergersi completamente nella musica e nel territorio circostante.

La musica unisce, e in questo caso, diventa un veicolo per esprimere il legame tra le persone, le loro emozioni, le amicizie, gli amori e la loro terra.

Il vicesindaco, Pippo Mirenda, ha spiegato come l’apertura di chiese e torri al pubblico durante l’evento aggiungerà valore alla manifestazione.

Giuseppe Orlando, consigliere comunale fortemente coinvolto nella promozione di Piraino “alta” ha affrontato questioni di sicurezza e vivibilità, sottolineando l’impegno dell’organizzazione per garantire un’esperienza piacevole e memorabile per tutti i partecipanti. Lui ha detto: “Vogliamo che sia un festa di tutti e per tutti, dalla famiglie ai giovani, dalla giovani madri (un punto nurse allestito per la loro tranquillità per cambiare pannolini e allattare) . Ha dettto dei bus navetta e delle aree parcheggio necessarie per fluidificare il transito.

Vincenzo Raffaele, sempre dell’associaizone Vivi A Colori, uno che il Silent l’ha vissuto sin dalle prime batture, ha colto l’occasione per ringraziare gli sponsor e tutti coloro che stanno sostenendo l’evento. Ha sottolineato il contributo di Nino Marino, (della Pistì) che ha dato il suo sostegno e ha dato il permesso di utilizzare il suo logo, aprendo la strada a futuri rapporti di collaborazione.

Maria Miragliotta, l’assessore al turismo di Piraino, ha evidenziato l’importanza di un cartellone estivo ricco di eventi di qualità, come appunto è il Silent, che attirano visitatori e valorizzano la località. Ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale, dai membri della giunta ai consiglieri comunali, nel rendere l’evento una realtà concreta e coinvolgente.

“Pistì Silent Piraino” è un’opportunità per Piraino di rafforzare il suo legame con il territorio e di mostrare il suo spirito innovativo e aperto alla collaborazione.

La musica sarà il filo conduttore di un’esperienza che promuove l’identità locale, coinvolgendo i giovani e creando un ricordo duraturo. Sarà una celebrazione che unisce “in tondo alla musica” le persone, le tradizioni e la bellezza di Piraino.

Dettagli

Cesare Scaffidi al quale è affidata la cura degli aspetti musicali ha coinvolto Radio Italia anni 60, Radio Dj e Radio 105. Ma dice Susanna potrebbe essere altre new entry nel programma… state collegati.

Ci sarà anche spazio per il food e per alcuni aspetti legati alla tradizione, con una postazioni da antico barbiere, dove sarà possibile effettuare – con Nino pronto a radere tutti – una rasatura competa , alla vecchia maniera.