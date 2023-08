Galati Mamertino – Inaugurata la Panchina Gigante, in ricordo di Giulia Fabio

È stata inaugurata ieri a Galati Mamertino la Panchina Gigante, in ricordo della giovane galatese Giulia Fabio, scomparsa a soli 17 anni qualche mese or sono a Busnago, in Lombardia.

La panchina è stata posta presso il Belvedere Rafa, grazie alla generosità di papà Silvio, di mamma Isabella e della sorella Melissa, e a un lavoro di squadra (coordinato dall’Assessore Comunale Andrea Carcione), che ha coinvolto uffici comunali, ditte e imprese locali, operai forestali e gran parte della popolazione.

Davvero tantissime le persone presenti, con grande gioia anche del sindaco Vincenzo Amadore.