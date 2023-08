Gioiosa Marea – Il 16 agosto concerto in ricordo del compianto sindaco Ignazio Spanò

Continua con successo il Tour estivo della pianista e cantante messinese Francesca Ariosto che Mercoledì 16 agosto p.v., con inizio alle ore 21,30, si esibirà in Piazza Cavour del Comune di Marea.

“Francesca Ariosto: la voce ….. il pianoforte” (con la partecipazione straordinaria di Arianna), è il titolo dello spettacolo che è stato organizzato dal Comune di Gioiosa Marea nell’ambito del cartellone delle manifestazioni estive 2023.

Lo spettacolo, inserito nei festeggiamenti in onore di San Rocco, assume un significato particolare in quanto è dedicato alla memoria del Dott. Ignazio Spanò, indimenticato primo cittadino di Gioiosa Marea prematuramente scomparso, ma ancora vivo nei ricordi dei cittadini gioiosani.

Protagoniste di questa grande serata musicale Francesca Ariosto ed Arianna che interpreteranno, in un concerto rigorosamente live, i più bei successi della musica leggera italiana, internazionale, classica napoletana e della tradizione popolare siciliana.

L’evento rappresenta un momento unico nel suo genere per tutta la Costa Saracena del messinese. Un appuntamento da non perdere, dunque, per scoprire e conoscere le straordinarie doti artistiche e vocali delle musiciste messinesi.

Detentrici di numerosi riconoscimenti, Francesca Ariosto, diplomatasi in pianoforte presso il conservatorio di musica “Corelli” di Messina, ha vinto il Festival Nazionale del piano-bar al “501” di Vibo Valentia e la VI Rassegna Pianistica di Capo d’Orlando, ed è stata inoltre finalista al Festival di Castrocaro e premiata nella “Notte delle stelle” per il settore musica a cura del Teatro stabile – Città di Milazzo.

Arianna, anche lei diplomatasi in pianoforte al Conservatorio di musica “Corelli” di Messina, è stata la vincitrice della prima edizione del Music Contest Messina 2023.

Si profila, pertanto, un evento imperdibile per lasciarsi trascinare dalla buona musica ed essere travolti da una miriade di emozioni.