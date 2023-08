Protezione civile regionale, domani allerta incendi arancione in tutta l’Isola

Allerta arancione in tutta la Sicilia per il rischio incendi per la giornata di domani, venerdì 11 agosto 2023.

A diramare l’avviso, in serata, è stato il dipartimento di protezione civile della Regione Siciliana.

La nota di pre-allerta con livello arancione per il rischio di roghi è valida per tutta l’Isola dalla mezzanotte di oggi e per le 24 ore successive. Livello di pericolosità medio in caso di incendio nelle province di Palermo, Enna, Caltanissetta e Catania, basso nelle altre province.

Proprio questa mattina la Protezione Civile Regionale aveva diffuso un video-appello non solo per sensibilizzare la cittadinanza a prestare attenzione a tutti quei comportamenti che possono causare incendi, ma anche per stimolare l’ingresso di nuovi volontari nelle varie associazioni di protezione civile, dopo i drammatici momenti vissuti tra il 24 e il 26 luglio scorsi, quando l’Isola è stata devastata dalle fiamme e la macchina di protezione civile messa a durissima prova. Il video è stato realizzato con il contributo e le testimonianze di alcuni volontari di associazioni di protezione civile isolane.