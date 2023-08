Patti – Aveva fretta di venire al mondo: bimbo nasce in auto all’ingresso dell’ospedale, sta bene

Un evento particolare è accaduto questa mattina a Patti. Un bimbo evidentemente aveva fretta di venire al mondo: è nato in auto, all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale.

I medici dell’ospedale Barone Romeo questa mattina erano stati messi in guardia per l’arrivo della madre, pronta per partorire. Sono scesi fino al pronto soccorso, ma la voglia del bambino di nascere ha prevalso su tutto. La madre ha infatti partorito in auto naturalmente, assistita da medici, infermieri e ostetriche.

Sia il bimbo che la madre stanno bene. Non possiamo che augurare buona vita e tanta felicità al piccolo!