I poliziotti del commissariato di Capo d’Orlando sono intervenuti questa notte in un’abitazione del centro paladino, a seguito di una lite familiare. Per cause in corso di accertamento, un giovane ventiquattrenne ha colpito il padre con alcune coltellate.

Per il giovane è scattata l’accusa di tentato omicidio, il padre è stato condotto all’ospedale di Sant’Agata Militello, ma non si teme per la vita. Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato di Capo d’Orlando.