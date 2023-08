“Mare Sicuro 2023”: i controlli nelle Isole Eolie

Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari è stato impegnato in un’intensa attività di controllo sia degli arenili liberi che delle strutture balneari insistenti su aree pubbliche e private, assicurando il rispetto della vigente ordinanza di sicurezza balneare.

Di particolare rilievo è stata l’attività di controllo in mare con i mezzi nautici in dotazione che hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza delle attività diportistiche ed il rispetto delle norme del Codice della Nautica da Diporto.

Ad oggi, a fronte delle 94 attività operative espletate, sono stati accertati un totale di 109 illeciti amministrativi relativi a violazioni del codice della navigazione e del codice della nautica da diporto, per un ammontare di 31.000 euro circa.

Si è registrata anche l’attività di “Search And Rescue” svolta fino ad ora dalla Guardia Costiera di Lipari: sono state ben 36 le persone soccorse nell’arcipelago eoliano, oltre a due evacuazioni mediche effettuate da unità da diporto, cinque assistenze ad unità navali in avaria e otto trasporti logistici di personale del 118 e dei Vigili del Fuoco, per far fronte ad emergenze di carattere sanitario ed ambientale.

Queste attività rientrano nell’operazione “Mare Sicuro”, che è iniziata il 17 giugno 2023.