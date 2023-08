Castell’Umberto: la giornata della disabilità

Si svolgerà domani, a partire dalle ore 17.30, a Castell’Umberto Centro, nella Villa Pertini, la giornata della disabilità.

Alle 17.30 ci sarà il percorso sensoriale, alle ore 18.30 la marcia inclusiva e alle ore 19.00 le testimonianze di esponenti di associazioni e famiglie che racconteranno la loro esperienza. Infine alle ore 21.30 “Insieme In abile…io abile”, spettacoli ed esibizioni di ragazzi disabili e non all’insegna delle loro abilità.

“La giornata della disabilità è stata fortemente voluta dalla mia amministrazione e vuole essere un giorno di festa e di inclusione, ha spiegato il sindaco Veronica Armeli; l’attenzione non va solo sulle problematiche, ma anche sulle opportunità, che si possono innescare, avanzare e tutelare. Non importa se vai avanti piano, l’importante è che non ti fermi, questo, ha dichiarato infine il primo cittadino, è lo slogan della manifestazione”