Barcellona Pozzo di Gotto: 25 ragazzi al campo scuola “Anch’io sono la protezione civile”

Si è concluso sabato scorso a Barcellona Pozzo di Gotto il progetto del ; ha visto la partecipazione di 25 ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni presso i locali del Club Radio Cb del Longano.

Una settimana ricca di appuntamenti, realizzata nell’ambito del progetto nazionale promosso da Anpas e Dipartimento della Protezione Civile, organizzati dal Club Radio Cb, presieduto da Marco Anastasi. I giovani, accompagnati dai volontari, sono stati impegnati in diversi momenti ludico-aggregativi nonché in momenti informativi-formativi su importanti tematiche per una loro crescita e sensibilizzazione verso la cittadinanza attiva.

Questi i principali temi affrontati: sistema di protezione civile, il piano comunale di protezione civile, nozioni e manovre di primo soccorso, l’antincendio con visita al comando dei Vigili del Fuoco di Messina, bullismo e cyber bullismo con l’incontro con Arma dei Carabinieri, sicurezza stradale con l’incontro con la Polizia Stradale, tutela del mare dell’ecosistema marino, con l’incontro con la Guardia Costiera e visita al museo del mare, la disabilità con l’incontro con Roberta Macrì e la raccolta differenziata dei rifiuti e l’incontro con Legambiente.

Di seguito la simulazione di ricerca con unità cinofile, l’attività di orientamento ed il montaggio delle tende ed il pernotto. Il campo si è concluso con l’incontro con l’amministrazione comunale e i genitori dei ragazzi, alcuni dei quali, visto l’impegno dei loro figli, le attività e l’importanza del servizio, hanno anche deciso di aderire all’associazione e di diventare volontari di protezione civile.