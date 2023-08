Barcellona – Esce di casa e non torna più, si cerca il 79enne Paolo Catanesi, scomparso da oltre 48 ore

Da Barcellona Pozzo di Gotto arriva la segnalazione per la scomparsa del 79enne Paolo Catanesi: era uscito di casa venerdì 4 agosto intorno alle 11.15 e da quel momento di lui si sono perse le tracce.

Sono ore di ansia e di ricerche a Barcellona Pozzo di Gotto dove concittadini, polizia, carabinieri, croce rossa e vigili del fuoco sono alla ricerca di Paolo Catanesi.

L’uomo, quando è uscito di casa indossava un cappello blu, una camicia grigia, un pantalone marrone e scarpe chiuse blu.

Le forze dell’ordine hanno setacciato le telecamere di videosorveglianza della zona. Diverse persone lo hanno avvistato mentre girava per il comune. L’ultima segnalazoine lo ha collocato lungo la salita del Carmine.

Da quel momento nessuna novità. La famiglia dell’uomo ha lanciato l’appello tamite i social che invita a contattare le forze dell’ordine in caso di ulteriori avvistamenti.

La tempestività è fondamentale in quanto l’uomo, anche se fisicamente si presenta in salute, soffre di una demenza senile che non gli consente di esprimersi verbalmente in maniera compiuta.

In caso di segnalazioni chiamare il 112 o i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto allo 0909709700, oppure recarsi all’ufficio mobile dei Vigili del Fuoco davanti il Palazzo Municipale.