Milazzo – Controlli dei Carabinieri: 3 denunce. Multato il titolare di un lido per irregolarità

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, hanno intensificato i controlli sul territorio di competenza e in particolare sul litorale tirrenico, meta della c.d. movida estiva. Sono stati pertanto attuati servizi di pattugliamento con la predisposizione di posti di controllo, anche nelle ore notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno controllato oltre 180 persone e più di 90 autovetture con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui la mancata copertura assicurativa, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Inoltre, nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, tre persone per guida sotto l’influenza dell’alcool. Altre 5 persone, invece, sono state segnalate alla Prefettura di Messina, quali assuntrici di droghe, poiché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina crack e marijuana detenute per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Nel corso dei controlli agli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, i Carabinieri di Milazzo, con il supporto tecnico specialistico dei militari del N.A.S. di Catania e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Messina, nell’ambito dei predisposti servizi preventivi volti alla tutela della salute pubblica e dei lavoratori, hanno controllato un lido balneare con annessa attività di ristorazione, ubicato sulla costa mamertina. All’esito della verifica, i militari hanno contestato al titolare violazioni amministrative nell’ambito della gestione degli alimenti e delle bevande.

L’intensificazione dei servizi di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, in concomitanza con il maggior esodo di turisti che annualmente, in particolare nel periodo estivo, affolla l’area mamertina, nonché la maggiore presenza di persone nelle zone della c.d. movida e nei locali notturni, proseguirà per tutta l’estate.

I servizi, saranno predisposti con pattugliamenti e posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne, con l’ausilio di militari assegnati in rinforzo e con la collaborazione di altri reparti dell’Arma, con la finalità di contrastare i reati in genere a tutela dei cittadini