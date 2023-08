Patti: dal 7 agosto isola pedonale sul lungomare di Mongiove

Da lunedì 7 agosto e fino a nuova disposizione, tutti i giorni dalle ore 20.30 alle ore 01.00, è disposta la chiusura al transito veicolare del lungomare di Mongiove in via Messina nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Marina e l’incrocio con il Largo Pintabona.

Nelle premessa dell’ordinanza firmata dal responsabile della polizia municipale Marisa Mazzone, che prevede, tra le altre, le disposizioni conseguenti sui divieti di accesso e di sosta, è stato ribadito sulla volontà dell’amministrazione comunale di estendere a tutti i giorni della settimana la chiusura al transito veicolare del lungomare di Mongiove – in via Messina – che era già prevista solo per il sabato – per consentire una migliore fruizione pedonale della zona.