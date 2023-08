Il settore del turismo va sempre più alla ricerca delle esperienze. Il viaggiatore vuole essere immerso in un turismo sensoriale, che lo porti a scoprire le radici del territorio che sta visitando.

Per questo a San Salvatore di Fitalia si punta a creare un legame tra gli abitanti e turisti, trasformando le proprie case, magari da tempo non utilizzate, in accoglienti Bed & Breakfast.