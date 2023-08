Patti, Italia Nostra Sicilia: “No a “Indiegeno Fest” all’interno della riserva dei laghetti di Marinello!”

Siamo contrari a che anche quest’anno, il prossimo 6 agosto, si svolgerà, all’interno della Riserva naturale orientata Laghetti di Marinello, lo spettacolo-evento denominato “Indiegeno Fest”; chiediamo la revoca immediata dell’autorizzazione del concerto e l’individuazione di un luogo alternativo. Per il resto ci si riserviamo di presentare un esposto alla Procura della Repubblica.

Lo sostiene Italia Nostra Sicilia, nella consapevolezza che lo spettacolo porterà all’interno dell’area protetta un gran numero di persone; queste, inevitabilmente, produrranno un rilevante impatto ambientale su un’area tutelata e vincolata con decreto regionale sulla base di studi tecnico-scientifici che ne hanno riconosciuto il peculiare valore paesaggistico e naturalistico.

“Esprimendo tutta la nostra contrarietà già all’utilizzo improprio di sedi quali le spiagge o i teatri greci, alla luce anche dei possibili danni arrecati di recente al teatro greco di Siracusa, ha spiegato il professore Leandro Janni presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, si resta sconcertati dalla facilità con cui verrebbero decisi, e quindi si presume autorizzati, anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, spettacoli all’interno dell’area di riserva. Un’area che presenta un delicato equilibrio ecologico-ambientale e di cui va rispettata l’integrità e la biodiversità – in ossequio alle leggi, ai decreti e ai regolamenti regionali relativi all’istituzione, gestione e tutela di parchi e riserve naturali in Sicilia.”

Italia Nostra, pur consapevole dell’importanza degli spettacoli per lo sviluppo culturale e turistico dei territori, chiede che essi vengano realizzati in luoghi più idonei, quali gli stadi o luoghi simili. Cultura e turismo devono andare di pari passo con il rispetto dei luoghi e del paesaggio.

Si chiede pertanto la revoca immediata dell’autorizzazione del concerto e l’individuazione di un luogo alternativo, al fine di evitare possibili e gravi danni al delicato ecosistema della riserva naturale. L’associazione Italia Nostra si riserva di presentare un esposto presso la Procura della Repubblica.