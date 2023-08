Lisbona: entra nel vivo la XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù

Entra nel vivo, a Lisbona la XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù, con il primo contatto diretto dei giovani con Papa Francesco.

Anche i sei giovani della diocesi di Patti presenti alla Giornata, Alessandra Donzì, Giuliana Costa, Andrea Cipitì’, Matteo Arrigo, Michele Lombardo e Salvatore Caliò, guidati da don Giuseppe Di Martino, insieme ad un gruppo scout di Comunione e Liberazione, vivranno momenti particolarmente intensi, come del resto quello per la Festa degli Italiani.

Intanto, sabato, in concomitanza con la veglia di preghiera insieme al Papa, alle 21, nella chiesa “San Francesco”, a Sant’Agata Militello, i giovani si ritroveranno per “Patti chiama Lisbona”, proprio per vivere, sebbene a distanza, un forte momento di comunione col Santo Padre e con tutti i giovani.