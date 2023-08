Gioiosa Marea: buona la decima, ora si va verso l’undicesima edizione di “Gioiosa Gustosa”

Archiviato l’ennesimo successo della decima edizione di “Gioiosa Gustosa” l’esecutivo guidato da Giusi La Galia è proteso verso l’undicesima edizione, quella del 2024.

L’esecutivo vuole fare il punto sui risultati dei 52 stand di oltre 60 produttori presenti provenienti da tutta la Sicilia, doppiamente soddisfatti anche per i risultati raggiunti dal punto di vista della qualità.

“La presenza straripante di gente, che hanno preso d’assalto gli stand con molta voglia di gustare, di conoscere, di partecipare ci dice che abbiamo ancora una volta colto nel segno”, ha ribadito l’assessore al turismo Teodoro Lamonica, tirando le somme della decima edizione di “Gioiosa Gustosa”.

“Siamo fortemente convinti che il lavoro continua, e che quelle fatto in questi anni sta dando i suoi frutti. Quindi dobbiamo lavorare per gli obiettivi che abbiamo segnato e individuato con i convegni. Quelli di fare diventare forte e costante il confronto con gli attrattori culturali, di lavorare in sinergia con i direttori dei parchi archeologici, con il Gal Nebrodi plus, con il consorzio intercomunale Tindari Nebrodi di Patti e con gli operatori turistici, grandi e piccoli, per coinvolgere tutti in un progetto forte del territorio, dove anche i comuni debbano avere un ruolo importante nella pianificazione dei servizi e nell’interlocuzione con la regione siciliana”.

Teodoro Lamonica sottolinea il grande impegno dell’amministrazione comunale e del sindaco Giusy La Galia, una presenza istituzionale sempre al suo fianco – al pari di assessori e consiglieri comunali – e non solo quando c’era da raccogliere applausi.

“Abbiamo trovato grande solidarietà da tutti ed attestati di stima per il lavoro svolto in questi dieci anni” – afferma soddisfatto e tra i ringraziamenti parte subito dallo staff dell’associazione Gioiosa Gustosa. Un gruppo che si è mosso in piena sinergia e sintonia.

“Vogliamo ringraziare tutti i produttori, senza la loro presenza non si poteva fare nulla – evidenzia Lamonica – la loro qualità, il grande percorso fatto in questi anni per la crescita di marchi e prodotti, e la loro fatica che dura tutto l’anno fa la differenza, Questa è la Sicilia che ci paice”.

Poi l’assessore gioiosano si sofferma sul ruolo dell’ assessorato regionale all’agricoltura. “Un aiuto prezioso che va oltre il contributo economico. Infatti il valore aggiunto è quello che si racchiude nella considerazione e nell’aver dato credito al nostro progetto”.

Importante anche il ruolo di tutti gli sponsor, degli operai del comune , dei vigili urbani con il suo comandante in testa, di chi ha curato la sicurezza, dai Rangers a Gioiosa Soccorso che hanno presidiato tutte le vie di entrata e dei volontari della Croce Rossa che hanno garantito la sicurezza sanitaria. “E’ un grazie corale- conclude Teodoro Lamonica – fare l’elenco vuol dire correre il rischio di dimenticare qualcuno tra i tanti che hanno collaborato”.

Ma alla fine qualche nome gli sfugge: “uno fra tutti la ditta Mancari che ha collaborato per la logistica e nel montare il palco, gli artisti che hanno contribuito ad animare le tre serata dell’evento, e poi i tanti giornalisti che hanno seguito l’evento dandogli voce e spessore, i relatori presenti ai convegni, chi ha lavorato dietro le quinte tessendo i fili din questa splendida tela che racchiude i tesori di un territorio e che si chiama Gioiosa Gustosa”,

L’appuntamento è già fissato per l’undicesima edizione, la prossima estate, di Gioiosa Gustosa 2024.