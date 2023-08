Catania, aeroporto di Fontanarossa, sopralluogo al Terminal A: “Potrà riaprire a breve!”

Ottenuti i nulla osta potrà riaprire a breve l’aerostazione a Fontanarossa. E’ emerso a seguito di un sopralluogo al Terminal A dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, dopo i lavori di bonifica effettuati in seguito all’incendio dello scorso 16 luglio.

Al sopralluogo hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e il presidente e l’amministratore delegato di Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi. Presenti anche l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, e il colonnello Emanuele Di Francesco, comandante dell’aeroporto di Sigonella.

Constatate le condizioni della struttura, che ne consentirebbero l’utilizzo, il governatore siciliano ha incontrato i responsabili degli enti preposti a rilasciare le necessarie autorizzazioni per velocizzarne l’iter.

«Oggi la situazione è cambiata in meglio – ha detto Schifani – e ci si avvia velocemente verso la normalità. La struttura climatizzata di 500 metri quadrati, realizzata dall’Aeronautica militare, consente di passare da 5 a 7 voli all’ora in arrivo e altrettanti in partenza e il Terminal A è finalmente stato bonificato. Adesso, nel rispetto delle procedure e delle competenze, ho sollecitato gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, a partire da quelli collegati alla Regione, a fare presto affinché la struttura possa essere riaperta garantendo la piena e normale operatività dello scalo. Un passo doveroso verso tutti i siciliani e i turisti costretti a soffrire i disagi per i quali ci scusiamo».