San Piero Patti: il palazzo Orioles Boscogrande è entrato ufficialmente a far parte del patrimonio comunale

Una tra le dimore nobiliari più pregevoli del centro storico di San Piero Patti, il palazzo Orioles Boscogrande, entra ufficialmente a far parte del patrimonio comunale.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, ha completato l’iter per l’acquisizione dell’immobile con la stipula dell’atto di donazione con il quale la proprietà dell’intero palazzo è passata dagli eredi degli Orioles Boscogrande al comune.

In questo modo, grazie alla generosa disponibilità dei proprietari che avevano ereditato

l’immobile, finalmente si concretizza una prospettiva desiderata ormai da anni e cioè che questo palazzo, una delle architetture più caratteristiche e rappresentative del borgo storico, posizionato nella centralissima via Torquato Tasso, possa divenire luogo fruibile per la cittadinanza e i visitatori.

Per far questo adesso è necessario predisporre un accurato intervento di restauro che possa riportare all’antico splendore il palazzo, con le sue ampie sale affrescate e decorate che rappresentano il fiore all’occhiello dell’edificio. L’amministrazione Marchello è già al lavoro per studiare la migliore soluzione per la riqualificazione dell’immobile e per intercettare le fonti di finanziamento che serviranno a realizzare gli interventi. ù

Il palazzo Boscogrande così potrà diventare un altro “tesoro” del centro storico, un bene

rappresentativo della storia sampietrina e quindi da tutelare e valorizzare al meglio.

“L’amministrazione comunale sampietrina ringrazia gli eredi del palazzo, le famiglie Emanuele, Maggio, Martellucci, Vicari, Peria e Cataldo per la disponibilità dimostrata.”