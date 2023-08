Anita Vitale ed il “suo” Brolo Doc Festival Jazz. Dal 3 al 5 agosto

Anita Vitale ed il “suo” Brolo Doc Festival Jazz.

“Ogni anno cerco di differenziare i progetti per fare conoscere quanta bellissima musica c’è in giro ma che circola in ambienti più piccoli.”

A parlare è Anita Vitale, direttrice artistica di quest’evento, che si “presenterà” al tramonto, il 3 agosto. Un impegno che la cantante\musicista brolese assolve con cuore e passione già da sette anni e che la lega alla sua terra ed ai suoi supporter, che la amano e la seguono.

Le è anche direttrice della scuola di canto e jazz che ha le sue aule, tramite gli auspici della Music Art” di Sergio Camuti a Patti e Brolo.

“Emozionata in questi ultimi giorni di attesa del festival, alle prese con i dettagli e gli ultimi preparativi. Ogni anno cerco di differenziare i progetti per fare conoscere quanta bellissima musica c’è in giro ma che circola in ambienti più piccoli”.

Esordisce così Anita Vitale che poi si sofferma sul programma e le novità del Festival che inizia il 3 agosto.

“Il primo gruppo capitanato da Samuele Davì, grande trombettista che gira il mondo, porterà sulla nostra spiaggia al tramonto la musica cubana.

Il secondo giorno è la volta di un progetto originale, Stefania Patanè è un’artista straordinaria, conosco la sua bellissima anima che toccherà il cuore di tutti, i suoi musicisti sono fra i più quotati in Italia, lavorano con i più grandi del jazz, ma anche pop come Gianni Morandi, la musica di Stefania si unirà ad un altro momento magico, Marco Virzì che ha realizzato la copertina del suo disco dipingerà durante il concerto nello splendido giardino della Villa comunale.

Per il terzo giorno siamo riusciti quest’anno ad avere in esclusiva un artista americano, da Washington, George V. Jhonson Jr., cresciuto insieme ai grandi, nominato da Eddie Jefferson suo erede, per avere continuato la tradizione del vocalese – e aggiunge – Ho avuto l’onore di cantare con George e con quasi tutti gli artisti che fino adesso sono stati nelle varie edizioni del festival, per questo si è sempre respirata un’aria di famiglia”.

Durante i tre giorni Rita Collura, Maestro di arrangiamento e composizione e sassofonista mi aiuterà a coordinare i concerti e dirigerà la jam session alla Villa alla fine del concerto del 5 agosto.

E la jazzista brolese conclude:

“È un enorme dono per me conoscere questi artisti e il mio intento è quello di condividere con il mio paese le cose belle che ho ricevuto io”.

il programma

3 agosto lungomare, al tramonto

Samuele Davì y su Caribbean jazz ensamble

Samuele Davì, tromba – Marco Fiscella, sax – Maddalena Martorana, voce – Marco Puma, pianoforte – Umberto Nocita, percussioni – Alessandro Manzo, basso – Giuseppe Nuccio, batteria

4 agosto Villa Comunale, ore 22,00

STEFANIA PATANÈ TRIO NEW FOCUS

Stefania Patanè, voce – Alessandro Gwis, pianoforte – Francesco De Rubeis, batteria

con la performance artistica di Marco Virzì autore della copertina del disco “New Focus”

5 agosto Villa Comunale, ore 22,00

da Washington

George V Johnson Jr.

George Victor Johnson Jr., voce – Carmelo Graceffa, batteria – Valerio Rizzo, pianoforte – Gabrio Bevilacqua, Contrabbasso