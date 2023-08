Sinagra: si è addormentato nel Signore don Enzo Calogero Fulgenzi

Al Policlinico di Messina, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi a seguito di una emorragia celebrale, si è addormentato nel Signore don Enzo Calogero Fulgenzi, Parroco emerito della Parrocchia San Michele Arcangelo in Sinagra.

Era nato a Castell’Umberto il 20 agosto del 1944. Nel 1955 è stato accolto come alunno del Seminario Diocesano di Patti e, al termine degli anni di formazione, è stato ordinato presbitero da S. E. Mons. Giuseppe Pullano il 2 luglio del 1967, nella Basilica Cattedrale di Patti. Ha perfezionato gli studi seguendo i corsi per la Licenza in Teologia Pastorale presso l’Istituto Ignatianum di Messina (1966-1967).

Dopo l’ordinazione è stato nominato Vicario coadiutore della Parrocchia Maria SS. Annunziata in Brolo (1967-1968). Successivamente è stato nominato Vicario coadiutore della Parrocchia Santa Maria in Piraino (fino a febbraio 1969). Quindi Vicario Coadiutore della Parrocchia Maria SS. Assunta in Tusa (fino a settembre 1969). Nell’ottobre del 1969 è stato trasferito nella Parrocchia Santa Maria della Scala in Tortorici dove è rimasto fino al 1980. Dal 1980 al settembre del 2019 è stato Parroco della Parrocchia San Michele Arcangelo in Sinagra. Dal 2019, lasciata la guida della Comunità parrocchiale di Sinagra per gravi motivi di saluti , è stato ospite della Casa di Riposo del Clero a Tindari.

La salma di p. Fulgenzi arriverà nella Chiesa Madre di Sinagra nel tardo pomeriggio di oggi martedì 1° agosto. Alle ore 22.00 ci sarà una veglia di preghiera.

I funerali, presieduti dal Vescovo, saranno celebrati nella Chiesa parrocchiale di Siangra, domani mercoledì 2 agosto 2023 alle ore 11.00. Dopo la celebrazione la salma verrà trasferita a Castell’Umberto dove, dopo una sosta nella Chiesa Madre, verrà tumulata nel locale cimitero.