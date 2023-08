Capri Leone, presentata la relazione annuale delle attività, sindaco Grasso: “Molto è stato fatto e molto faremo ancora”

È stata presentata in Consiglio Comunale a Capri Leone, la relazione annuale contenente le attività svolte dall’Amministrazione nel periodo tra giugno 2022 e giugno 2023.

“Dobbiamo essere fieri di come abbiamo lavorato e soprattutto dell’approvazione delle norme contabili entro i tempi previsti dalla legge. Ciò consente di lavorare bene e meglio – afferma il Sindaco di Capri Leone, Bernardette Grasso. È chiaro a tutti che dal punto di vista finanziario viviamo una situazione complessa ma che si spera sia transitoria. Molto è stato fatto e tanto faremo per contribuire a creare una comunità ancora più coesa e virtuosa. Ringrazio tutta la Giunta e i Consiglieri per la proficua collaborazione. Ritengo che il metodo della delega che abbiamo adottato sia quello vincente per coinvolgere e rendere tutti partecipi, ognuno per le proprie responsabilità”.

“Tante le opere programmate e riqualificate – continua il Primo cittadino. Penso alla Chiesa Maria SS. Assunta, al progetto di Ospitalità Diffusa, alla rigenerazione del centro storico di Capri Leone, alla riapertura della Chiesa parrocchiale Maria S.S. del Tindari per la quale ringrazio tutti i volontari per il prezioso aiuto. contributo dei volontari. Abbiamo puntato sulla costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali per garantire costi più bassi dell’energia elettrica, riorganizzato la macchina burocratica nonostante gli effetti delle politiche nazionali di contenimento della spesa pubblica. Abbiamo continuato a puntare forte su una comunità più inclusiva, con interventi e progetti destinati ad accrescere il benessere famigliare e le pari opportunità. Nell’ambito del settore scolastico è stato garantito per l’intero anno il servizio di mensa curando la gestione dell’APP per il rilascio dei buoni e il servizio di scuolabus anche attraverso la messa in strada di un nuovo mezzo. Dal 2022 siamo all’interno della Strategia Nazionale delle Aree Interne e da quest’anno abbiamo aderito alla Convenzione dei Comuni a cui partecipano 29 Enti Locali dell’intera area dei Nebrodi.

“Abbiamo aderito alla pace fiscale, nell’ottica di un abbattimento di sanzioni e interessi – conclude il Sindaco Grasso. A tal proposito durante l’ultimo Consiglio comunale, su mia proposta è stato approvato all’unanimità il regolamento per l’abbattimento delle sanzioni ed interessi sui Ruoli Coattivi (ingiunzioni fiscali) a seguito dell’approvazione di una norma nazionale. Abbiamo approvato una variazione di bilancio relativa a risorse economiche destinate alla definizione del cartellone estivo e che non incidono sul bilancio comunale. In tale ottica abbiamo incentivato le attività di promozione territoriale, grazie anche alla collaborazione con diverse associazioni per la realizzazione dei cartelloni estivi e le iniziative natalizie. La strada è quella giusta e continueremo a perseguirla”.