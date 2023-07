Tindari – Patti: la ztl in via Monsignor Pullano per tutto il mese di agosto dalle 8 alle 20

In via temporanea da domani 1 agosto e fino al 31 agosto – salvo revoca anticipata la zona a traffico limitato già prevista nella via Monsignor Pullano di Tindari dall’ordinanza 150/22 sarà vigente tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Questa disposizione, inserita nell’ordinanza del direttore del settore polizia municipale Marisa Mazzone, è stata firmata oggi – 31 luglio 2023 – nelle more del perfezionamento dei rapporti con la Città Metropolitana di Messina; per cui si è reso necessario continuare a disciplinare, in via temporanea, la viabilità nella località turistica di Tindari, per evitare i disagi e i pericoli che possono derivare, in questo particolare periodo dell’anno, dal notevole afflusso di vetture e pullman.