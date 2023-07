Santo Stefano Camastra, Caronia e Acquedolci: controlli dei Carabinieri nei luoghi della movida. Multe ed una denuncia

Luci blu dei lampeggianti delle auto dei Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, sulle principali arterie viarie dei Comuni di Acquedolci, Caronia e Santo Stefano di Camastra, tra sabato 29 e domenica 30 luglio scorsi.

Obiettivo dei militari dell’arma, coordinati dal capitano Adolfo Donatiello, la sicurezza nei luoghi della c.d “movida” oltre che il contrasto ai reati in genere, sia di tipo predatorio, che connessi allo spaccio ed all’assunzione di droghe.

Diversi i posti di controllo predisposti in particolare nelle ore notturne nei luoghi di maggior afflusso di persone e auto. Il bilancio è di 170 veicoli e oltre 300 persone complessivamente controllati, con 35 le violazioni al Codice della strada contestate: mancato uso delle cinture e del casco e utilizzo del cellulare alla guida le infrazioni più frequenti. Per un uomo è scattata, invece, la denuncia. Sorpreso durante un controllo su strada, mentre era alla guida senza patente, perché precedentemente sospesa, avrebbe fornito false dichiarazioni sulla propria identità personale.

Controlli anche in diversi esercizi pubblici, e in particolare in un noto locale notturno del litorale, meta di moltissimi giovani dell’hinterland. Qui, in particolare, l’attenzione dei militari dell’arma si è concentrata sulla prevenzione di condotte irresponsabili alla guida, con specifici controlli con l’utilizzo di etilometro.

In considerazione del maggior afflusso

di turisti che affollano il litorale tirrenico d’estate ed in previsione del maggior movimento di mezzi e persone in vista del Ferragosto, l’attività di controllo straordinario del territorio per la compagnia dei Carabinieri stefanese proseguirà anche nelle prossime settimane.