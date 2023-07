Polfer Sicilia: controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari

Gli agenti della Polfer della Sicilia, con il supporto delle unità cinofile della Questura di Catania e Palermo e sotto il coordinamento della Centrale Operativa Compartimentale della Polfer della Sicilia, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della Regione, sui treni ed in un deposito bagagli, supportati da equipaggiamenti quali metal detector e smartphone di ultimissima generazione che hanno consentito di velocizzare le verifiche.

Il 26 luglio il Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia ha predisposto controlli durante l’ottava giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, operazione organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite.

Questo il bilancio: 1 indagato, 714 persone controllate, 1 sanzione elevata, 92 bagagli ispezionati, 97 agenti impegnati in 55 scali ferroviari della Sicilia.

Per il resto a Catania, gli agenti hanno indagato un cittadino gambiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare l’uomo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di allontanarsi dalla stazione, senza però sfuggire all’occhio degli agenti della Polfer che, insospettiti, lo hanno fermato unitamente ad un’unità cinofila della Questura.

Il giovane non è sfuggito al fiuto del cane antidroga MAUI che lo ha immediatamente segnalato al proprio conduttore ed in effetti, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 involucri di carta stagnola contenenti 2,70 gr di marijuana, occultati, unitamente a 30 euro, all’interno di un borsello. Il ventiquattrenne gambiano è stato denunciato mentre la sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati.