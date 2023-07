Barcellona – Si è svolta la prima serata di beneficenza promossa dal Lions Club

Si è svolta, mercoledì 26 luglio , presso la piazza “San Rocco” di Calderà, la prima delle due serate di beneficenza promosse dal Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto, con presidente dott. Ssa Nadia Rivetti, dallo slogan: “Quest’estate fai festa con noi e dona un sorriso a chi ne ha bisogno! L’ appetito vien donando!”

I partecipanti, numerosi, erano vestiti tutti di bianco (total white) e si sono seduti in un unica tavolata per una “pizza in bianco”. Una serata che è andata avanti tra cena, karaoke e balli, finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione di una passerella disabili amovibile, da posizionare nel tratto di spiaggia tra il lungomare di Spinesante e quello di Caldera.

L’ obiettivo pienamente raggiunto grazie al contributo dei Soci e degli amici vicini al Club, sensibili a queste iniziative, fa ben sperare per la prossima serata di beneficenza che si terrà il 12 agosto presso la location Helios Garden di Terme Vigliatore.

In tale occasione, la finalità della raccolta fondi sarà quella di destinare il ricavato all’acquisto dei presidi per bambini disabili di famiglie non abbienti, segnalati dai Servizi Sociali territorialmente competenti.

Angela Serena Lo Conti