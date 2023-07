A Miss Reginetta d’Italia esplode la bellezza, selezionate altre 7 finaliste per la finale regionale di Mirabella Imbaccari del 5 agosto 2023

Si è svolta nello splendido scenario dell’Atlantis di Portorosa la 15^ selezione per la Sicilia Orientale dei concorsi: Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids curati a livello regionale dall’Arf Spettacoli di Nuccia Sottile e a livello nazionale dalla New Meta Event del Patron Alessio Forgetta.

In passerella 28 Miss e 15 bambini di Talent Kids che hanno creato un’ atmosfera magica.

L’evento è stato presentato da Francesco Anania, presentatore ufficiale della finale nazionale che si svolgerà a Riccione e del reality tv Queen Mood che racconterà la vita delle Miss fuori dal palco.

Per l’occasione la giuria di qualità formata da Alfredo Bruno, coreografo ufficiale della finale nazionale, dal vincitore del concorso “Ragazzo dell’Anno” Mario Manna, dalla talent della Calabria per Miss Reginetta Maria Antonietta Conti, dala ballerina Elvira Listo e dalla responsabile del centro estetico “La clinica della bellezza” Maria Carmela Barbagallo

A staccare il pass per la finale sono state per Miss Reginetta d’Italia tre ragazze catanesi, con il titolo “Atlantis Portorosa” Ester Zuccaro, con il titolo Motor Show-Yamaha Eleonora Cantarella, con il titolo “La clinica della bellezza Giorgia Cavallaro, con il titolo “Givad Milazzo” Elettra De Natale Cannarella di Terme Vigliatore e con il titolo “Da Marta Lipari” Chiara Offrè di Furnari.

Ariel Morana di Barcellona Pozzo di Gotto è stata la Miss Mascotte Italia.

Mentre tra le Over sono state selezionate Simona Ruggeri di Messina con il titolo Secoti e Rosaria Zuccaro di Catania con il titolo abbinato al “Bar Famà”.

Tanti gli ospiti la cantante Greta Cacciolo, vincitrice dello Zecchino D’Oro, Vincenzo Crinò grande protagonista nell’ultima edizione di “Cantando Sanremo”, la giovanissima Ambra Ilacqua e le scuole di ballo Dance School Sicilia diretta da Carmelo Foresti e Angelica Italiano, Dancing Star diretta da Gabriella Italiano e Fly Dance diretta da Giusy De Pasquale.

Nella categoria moda di Talent Kids premiate: Kristel Passeri, Cristina Sanfilippo, Virginia Polimeni, Cristel e Chole Andaloro, Michele Sanfilippo, nella sezione ballo Giulia Castorino e nella sezione canto Maria Mangano.

Adesso la carovana di Miss Reginetta e Talent Kids sarà protagonista, domenica 30 luglio al Lido Tam Tam di Tonnarella e il 1 agosto nella Villa Comunale di Venetico, con tante belle ragazze e tante storie da raccontare.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite telefonando, alla segretaria Nuccia Sottile, al n° 339 82 54 709.