Oliveri – Rogo domato a tarda notte. Fortunatamente nessun ferito

“Tutti noi esprimiamo profonda e sincera solidarietà per le persone che hanno subito gravissimi danni a causa di questo devastante incendio” si legge sulla pagina social del comune. Fortunatamente non si registrano feriti, come fa sapere il sindaco Francesco Iarrera, che ha voluto anche ringraziare coloro che hanno dato una mano durante le fasi critiche: autorità, dipendenti, polizia municipale, volontari, persone semplici e i colleghi sindaci.