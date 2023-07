Tindari: il fuoco distrugge l’area di servizio sulla A20 in direzione Messina. Ad Oliveri situazione critica – VIDEO

Danni ingenti all’area di servizio di Tindari in direzione Messina, sulla A20, distrutta dalle fiamme.

L’autostrada in direzione della Città dello Stretto resta chiusa, mentre è stata riaperta al transito veicolare in direzione Palermo.

Drammatica la situazione ad Oliveri, dove le fiamme sono arrivate in paese. A fuoco garage e capannoni. Il primo cittadino Francesco Iarrera ha chiesto di evacuare tutto il comune, invitando i cittadini a raggiungere il campo sportivo.

Intorno alle 18:45 con un altro avviso ha chiesto ai cittadini di non rientrare nelle loro case, in quanto ci sarebbero ancora dei focolai in atto. Aiuti per fronteggiare l’emergenza sono arrivati dai comuni limitrofi.

Secondo fonti in loco ci sarebbero danni ad alcune abitazioni.

Da Messina a Santo Stefano di Camastra, i roghi oggi hanno letteralmente messo la provincia in ginocchio.