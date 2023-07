Capo d’Orlando – Un successo la XV edizione del concerto di fine anno dell’Accademia della musica

Si è svolta lo scorso 23 luglio, nella incantevole cornice dell’anfiteatro del “Castello Bastione” Capo d’Orlando, con il patrocinio del Conservatorio “A. Corelli” di Messina, del Comune orlandino e con uno strepitoso successo di pubblico (oltre 500 presenze ), la XV edizione dello spettacolo “Suonare è vita a Capo d’Orlando!”, il concerto di fine anno a cura dell’Accademia della Musica.

Ben 80 gli allievi che si sono esibiti nelle varie discipline, provenienti da tutta la provincia di Messina, con performance in pianoforte, canto, chitarra classica e batteria, mostrando brillanti capacità tecniche e musicali, come ormai consueto per l’accademia diretta dal 2008 dal prof. Paolo Stervaggi.

Prezioso anche l’intervento del primo cittadino Franco Ingrilli, il quale non ha risparmiato plausi ed apprezzamenti per il fantastico lavoro svolto da ADM in questi ultimi 15 anni, facendo avvicinare tanti giovani, giovanissimi della nostra comunità al magico mondo della musica, con impegno, amore e passione.

Visto l’elevato numero di giovani talenti ad esibirsi, anche quest’anno l’evento è stato diviso in due turni, il primo dalle 19:00 alle 21:00 ed il secondo dalle 21:30 alle 23:30, in modo da garantire al pubblico presente una migliore “fruizione” dello spettacolo che anche quest’anno si è dimostrato di livello assoluto.

Musiche di Chopin, Kachaturjan, Bach, Schumann, Longo , Chopin, Clementi, Vinciguerra, Allevi, Einaudi, Cacciapaglia, Clydermann e molti altri, hanno deliziato le oltre 500 presenze di pubblico entusiasta dall’inizio alla fine dello spettacolo unico nel suo genere;

Superlativo il lavoro dello staff docenti durante tutto l’anno: Paolo Stervaggi (pianoforte), Laura Fallo (pianoforte complementare), Sara Ricciardi (Canto), Giovanni Cortorillo (chitarra), Mattia Gallò (batteria), Maurizio Ferralotto (responsabile service ADM) ed ERRELLE video service.

Il progetto “Accademia Della Musica” va avanti dalla fine del 2007 con passione , dedizione e costanza da parte degli allievi e dei maestri , che vede nell’Istituto di formazione musicale il primo “vivaio” di giovani talenti a disposizione del Conservatorio Corelli di Messina ,con il quale, ha stretto una importante convenzione dallo scorso dicembre 2013 e che ha contribuito a realizzare i sogni di molti giovani musicisti provenienti da tutta la provincia.