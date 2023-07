Sei giovani della Diocesi di Patti alla 37^ Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona

Anche la diocesi di Patti sarà presente alla 37^ Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Vi parteciperanno sei giovani della Chiesa pattese (2 di Patti, 2 di Naso, 1 di Sant’Agata Militello e 1 di Santo Stefano Camastra), guidati dal direttore del Servizio di Pastorale Giovanile don Giuseppe Di Martino.

Si ritroveranno domenica 30, alle 10, nel Seminario Vescovile di Trapani, assieme ai giovani di quella diocesi e delle diocesi di Palermo, Monreale, Piazza Armerina ed Agrigento, dove

monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, delegato per la Pastorale Giovanile delle Chiese di Sicilia, presiederà la celebrazione della messa e darà il “mandato”.

“Voleranno” per il Portogallo alle 17,25 dello stesso giorno dall’aeroporto di Trapani Birgi. Ovviamente saranno giornate molto intense, dalla messa di apertura dell’1 agosto alla festa degli italiani del 2, fino al “cuore” della Gmg, dal 3 al 6, con Papa Francesco. Il 7 i giovani della diocesi di Patti si sposteranno a Fatima, dove vivranno altri tre giorni di forte spiritualità. Il 10 agosto partiranno in aereo da Oporto per arrivare in prima serata a Trapani.

“Come sempre – sottolinea don Giuseppe Di Martino, che ne ha “vissute” tante altre, – la Giornata Mondiale della Gioventù costituirà una forte e coinvolgente esperienza di fede che vedrà protagonisti i giovani con tutta la carica di novità e di futuro che essi esprimono e testimoniano nella Chiesa e nel mondo intero. Saranno anche giorni di grande festa, di formazione, di preghiera, fino a ritrovarsi attorno a Papa Francesco che, come sempre, saprà dare forti stimoli e proporre impegni concreti ai partecipanti”.

“I giovani della nostra diocesi – conclude don Di Martino – sono pronti a vivere in pienezza tale splendida esperienza, in comunione anche con altre diocesi della Sicilia – Agrigento, Piazza Armerina, Trapani, Palermo, Monreale – esperienza che sicuramente lascerà il segno”.

(nella foto un incontro preparatorio alla GMG di Lisbona, che si è svolto a Sant’Agata Militello)