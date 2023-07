Patti – Si è conclusa dopo 5 giorni di attesa l’odissea per 13 ragazzi in vacanza-studio in Scozia. Atterrati alle 2 di notte a Palermo

Sarebbero dovuti rientrare il 17 luglio in Sicilia dopo due settimane di vacanza-studio in Scozia. Poi l’incendio all’aeroporto di Catania ha fermato tutto, bloccandoli in terra scozzese fino a ieri. Finalmente, alle 2 di questa notte, 13 ragazzi pattesi, in Scozia insieme alla professoressa Lucia Brancato, sono giunti a Palermo.

Per il rientro hanno dovuto compiere una vera e propria odissea: partenza da Edimburgo e arrivo a Zurigo. Poi il volo che dalla Svizzera li ha condotti a Roma.

Qui, nella capitale, ironia della sorte, si è verificato un incendio all’aeroporto di Fiumicino, con conseguente ritardo del volo. Nella notte finalmente l’atterraggio in Sicilia, dove ad attenderli c’erano i genitori e i parenti. Terminata l’ansia, adesso è tempo di abbracci e svaghi estivi.