Un bambino di 6 anni è accidentalmente caduto dalla terrazza di un palazzo di via Tomasi di Lampedusa, a Villafranca Tirrena.

Trasferito in elisoccorso al pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Messina, il bimbo era vigile e piangeva. La prognosi è riservata, ma il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.

Pare sia precipitato nel tentativo di scavalcare un parapetto. La copertura di un gabbiotto posto al piano inferiore, il primo, ha attutito lo schianto.