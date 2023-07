Chiara Ferragni sbarca in Sicilia: tappa al Porto di Capo d’Orlando e poi partenza per le Isole Eolie

La famosa influencer Chiara Ferragni è atterrata questa mattina a Palermo per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Sicilia. Non è la prima volta che la Ferragni fa tappa nell’isola: Noto è stata la location scelta dalla imprenditrice digitale per il suo matrimonio con Fedez.

La 36enne, che vanta quasi 30 Milioni di followers su Instagram è arrivata in Sicilia questa mattina, insieme ad un gruppo di amici, tra cui le social influencer Veronica Ferraro e Chiara Biasi.

Direzione Isole Eolie, con partenza su uno yacht dal Porto di Capo d’Orlando, come immortalato da alcune stories su Instagram. Sicuramente potranno apprezzare i magici tramonti e la meraviglia delle isole.