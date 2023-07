Mirto – “La Moda al tempo dei Florio”, Maria Grazia Cucinotta inaugura la mostra dedicata agli abiti d’epoca

L’attrice messinese Maria Grazia Cucinotta ha inaugurato ieri al Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto la mostra “La Moda al Tempo dei Florio”, rassegna di abiti d’epoca dal 1900 al 1930.

All’evento hanno preso parte il sindaco di Mirto Maurizio Zingales, rappresentanti della locale amministrazione comunale ed il curatore della mostra l’architetto Giuseppe Miraudo, direttore del Museo del Costume e della Moda Siciliana.

“Sono molto contenta di essere qui, conosco Giuseppe Miraudo da oltre vent’anni e so quanto ci tiene” Ha detto Maria Grazia Cucinotta che è anche madrina e testimonial del museo. “Lui ha raccolto questi abiti e questi accessori pezzo dopo pezzo sognando di fare questo museo. Ed oggi è qui, è pronto per tutti noi. Per me è come vedere un film, dove ogni abito è un attore che racconta una storia diversa ed un periodo diverso. Guardando i tessuti ed i ricami si vede tutta la bravura degli artigiani di allora, dopo oltre cento anni sono ancora di moda, rivelano la femminilità di un tempo ed una grande arte nel vestirsi.”

La Moda al Tempo dei Florio”, è un viaggio ideale alla scoperta di una dinastia, la cui ascesa fu così dirompente da caratterizzare non solo la società palermitana e siciliana di allora ma anche il jet set internazionale.

E l’icona di questo grande mondo era lei: la bellissima Franca Florio, la cui bellezza veniva descritta dai narratori del tempo come leggendaria e della quale la mostra contiene fotografie rare, ritratti ed abiti delle sartorie di cui lei era cliente come la celebre sartoria Durant di Palermo.

“La collezione contiene testimonianze a partire dal primo 900 e fino al 1930” Ha dichiarato l’autore della rassegna e direttore del museo Giuseppe Miraudo. “E’ ricca di tanti cimeli alcuni dei quali anche rari. Il lavoro di ricerca è durato circa un anno, non è stato facile, ma ci siamo riusciti. La presenza di Maria Grazia Cucinotta conferisce ulteriore valore ad un evento che mi auguro venga apprezzato da tantissimi visitatori che potranno scoprire il prestigio di una famiglia che ancora oggi rappresenta un’importante pagina di storia della Sicilia.”

I Florio infatti furono gli artefici di un grande risveglio culturale, artistico e sociale, che fece di Palermo la meta preferita da regnanti, esponenti dell’alta finanza, viaggiatori, artisti, scrittori attratti da quell’atmosfera di spensieratezza e mondanità che si respirava nella Belle Epoque.

“Non siamo nuovi ad iniziative così importanti dove trionfa la cultura.” Ha detto il sindaco di Mirto Maurizio Zingales. “ Il nostro museo è un unicum in tutto il Sud Italia, siamo sempre più convinti che bisogna valorizzarlo e con iniziative come queste riusciamo a raggiungere importanti obiettivi. Ci auguriamo che i siciliani, e non solo loro, vengano a visitarlo. Ringrazio infine Maria Grazia Cucinotta che si conferma testimonial del nostro museo ma soprattutto testimonial della nostra Sicilia, lei rappresenta davvero bene il nostro territorio e le nostre bellezze e noi dobbiamo ringraziarla per questo.”

L’importante esposizione, fortemente voluta dall’ Amministrazione Comunale di Mirto, presenta abiti da sposa del primo ‘900, abiti anni venti e trenta, accessori raffinati quali cappelli, borsette, bigiotteria, scarpe, biancheria, un vero e proprio mondo scomparso testimone di un periodo che ha rivoluzionato la storia della moda.

La mostra, allestita con la collaborazione di Mario Gugliotta, è stata arricchita da un’esposizione fotografica a cura del maestro Melo Minnella con immagini dedicate al prestigio della famiglia Florio e da manifesti d’epoca del periodo liberty riguardanti le attività dei Florio negli Usa donati da Toti Librizzi, titolare del Museo della Memoria sito sempre a Mirto.

L’attento lavoro di ricerca compiuto dall’autore della mostra Giuseppe Miraudo ha puntato ad esaltare questo momento di grande creatività dell’alta moda siciliana.

A Palazzo Cupane sede del Museo del Costume e della Moda Siciliana la mostra “La Moda al Tempo dei Florio” potrà essere visitata tutti i giorni (escluso il lunedì) fino al 5 settembre dalle 9,00 alle 13 e dalle 16,00 alle 19,00