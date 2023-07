Acquedolci: sportello Postamat obsoleto e lento, cittadini esasperati hanno avviato una raccolta di firme

Lo sportello “Postamat” situato nei pressi dell’ufficio postale di via Nazionale ad Acquedolci è obsoleto e per questo è “partita” una raccolta di firme per rinnovare o sostituire l’Atm rivolta a Poste Italiane.

Nel corpo della petizione è stata evidenziata l’incresciosa situazione che dura da anni e peggiora, a causa del malfunzionamento dell’Atm. La “macchina” è usurata e lentissima e costringe ad attendere almeno tre minuti a persona con qualsiasi tempo atmosferico.

La tastiera ed il display sono illeggibili, si verificano spesso guasti e mancate consegne di promemoria. Avendo inutilmente atteso per tanto tempo il cambiamento o per lo meno la revisione della “macchina”, è scritto nel corpo della petizione, abbiamo deciso di avviare la petizione di cittadini esasperati per questa situazione, tanto che li costringe ad arrivare a Sant’Agata Militello per effettuare le operazioni con il “Postamat”.

“Auspichiamo che prenderete in considerazione la nostra richiesta di intervenire al più presto per migliorare il funzionamento della “macchina” o per sostituirla.”