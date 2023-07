Messina, primo atto del coordinamento provinciale del Pd: un’assemblea con amministratori locali e dirigenti territoriali del partito lunedì 31 luglio alle ore 18.00

Si è insediato ieri pomeriggio il coordinamento provinciale del Partito Democratico di Messina, su convocazione del segretario regionale del PD Sicilia Anthony Barbagallo.

L’organismo – composto da Giacomo D’Arrigo, Antonella Russo, Calogero Leanza, Lucia Tarro, Domenico Siracusano, Armando Hyerace, ketty Tama e Patrizio Marino – ha avviato i propri lavori con una introduzione del segretario regionale che ha evidenziato come la responsabilità del coordinamento consista principalmente “nella ripresa dell’iniziativa politica e nell’organizzazione sul territorio, rispondendo al bisogno di rappresentanza e al contempo di assumere alcune battaglie decisive per la provincia di Messina”.

Il coordinamento provinciale ha deliberato, come primo atto, di svolgere un’assemblea degli amministratori locali e dei dirigenti territoriali del partito per riannodare i fili con chi nel capoluogo e nei comuni medi e piccoli rappresenta istanze e bisogni. L’assemblea si svolgerà lunedì 31 Luglio alle ore 18.00 e sarà l’occasione per condividere con i quadri intermedi del partito i temi e gli obiettivi dell'”estate militante” che dalle prossime settimane vedrà protagonista la comunità democratica.

Il Coordinamento Provinciale inoltre ha già individuato una serie di questioni centrali, che saranno al centro delle tappe dell'”estate militante” e che sono state già oggetto dell’iniziativa politica della deputazione democratica all’ARS e al Parlamento Nazionale.

Lo sviluppo sostenibile come visione alternativa alla costruzione del ponte sullo Stretto, i beni comuni e i servizi pubblici – sanità, acqua pubblica, scuola e università – su cui l’onorevole Leanza sta centrando il suo impegno alla Regione, le condizioni delle aree interne e dell’infrastrutturazione del territorio che pesano in maniera decisiva sui diritti di tante e tanti residenti in provincia di Messina, la questione giovanile e il diritto di ragazze e ragazzi di scegliere di restare: sono questi alcuni dei temi che si affronteranno in assemblea e che animeranno l’estate militante e le Feste dell’Unità in programmazione.